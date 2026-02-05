Захарова объяснила, почему Латвия и Эстония предложили начать переговоры с Россией

В Европе все чаще звучат заявления о необходимости возобновить контакты с Россией. Об этом заговорили даже в таких «русофобских» странах, как Латвия и Эстония. Президенты этих прибалтийских стран поддержали идею о назначении специального представителя для контактов с Москвой. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Латвии и Эстонии «надоело сидеть под столом», а потому они захотели оказаться за столом переговоров. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением прямых контактов с российским коллегой Владимиром Путиным. Почему в Европе захотели восстановить связи с Россией и действительно ли стоит ждать нормализации отношений — в материале «Газеты.Ru».