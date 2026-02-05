Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков назвал условие для ведения диалога с США по ДСНВ

Песков: РФ будет вести диалог по ДСНВ, если от США будут конструктивные ответы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Россия будет вести диалог с США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), если от Вашингтона будут конструктивные ответы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Песков сообщил, что инициатива России по ДСНВ осталась без ответа.

«Если будут какие-то конструктивные ответы, конечно мы будем вести диалог», — сказал Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину, комментируя возможность того, что США ответят на предложение России по ДСНВ, например, завтра.

Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истекает в четверг. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока действия договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение российского лидера по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше