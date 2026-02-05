Песков назвал условие для ведения диалога с США по ДСНВ

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Россия будет вести диалог с США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), если от Вашингтона будут конструктивные ответы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Песков сообщил, что инициатива России по ДСНВ осталась без ответа.
«Если будут какие-то конструктивные ответы, конечно мы будем вести диалог», — сказал Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину, комментируя возможность того, что США ответят на предложение России по ДСНВ, например, завтра.
Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истекает в четверг. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока действия договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение российского лидера по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.