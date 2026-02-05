Протасевич: любой оппозиционер хочет вернуться в Беларусь

«Я уверен, что если спросить буквально любого человека из оппозиции, хочет ли он вернуться в Беларусь, то ответ у каждого будет безусловно “да”, — считает Протасевич.
По его мнению, нужно различать две вещи: что говорит пропаганда беглой оппозиции и что на самом деле считают люди.
«Наверное, абсолютно каждый здравомыслящий человек будет скучать по своему дому, будет скучать по каким-то вещам, с которыми его связывают его воспоминания, его родственники, его родная земля в конце концов», — уверен журналист.
Отвечая на вопрос о том, может ли он сейчас поехать в отпуск за пределы Беларуси, например, на Байкал или в ОАЭ, Протасевич признался, что пока мыслей об отпуске «нет совсем».
«Много работы, новый проект. Я втягиваюсь в абсолютно новую для себя сферу, погружаюсь в телевизионную сферу. Много чего для меня нового, много над чем я работаю, безусловно. Поэтому пока что об отпуске, честно говоря, не думаю вообще», — сказал он.
В прошлом Роман Протасевич работал в самых разных медиа. Некоторые из них были признаны экстремистскими и были частью информационной поддержки протестов 2020 года. На тот момент журналист находился за границей и был задержан белорусскими силовыми структурами в 2021 году.
Это произошло в Национальном аэропорту Минск, куда экстренно приземлился борт авиакомпании Ryanair (из-за ложного сообщения о минировании воздушного судна). В самолете среди прочих пассажиров был Протасевич. Он летел в Вильнюс после отдыха в Греции.
В мае 2023-го Протасевича приговорили к восьми годам лишения свободы, однако он был помилован белорусским лидером Александром Лукашенко, а в 2025 году глава государства объяснил, что на самом деле Роман Протасевич работал на разведку Беларуси. Сейчас журналист ведет еженедельную авторскую передачу на телеканале СТВ.