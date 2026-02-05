Ричмонд
Эксперт: почему ЕС против гарантий Киеву по статье НАТО

Предоставление Киеву гарантий безопасности, аналогичных требованиям пятой статьи Устава НАТО, может быть невыгодным и опасным для стран альянса. США может отказаться от обязательств перед союзниками по военному блоку. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог Андрей Кортунов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению эксперта, европейцы, в том числе финские политики, опасаются, что в случае, если Киев получит равные права с другими членами Североатлантического альянса, то это приведет к обесцениванию гарантий, которые в настоящее время готовы предоставить участникам военного блока США. Собеседник NEWS.ru уточнил, что лидеры Европы предполагают, что Вашингтон в этом случае будет оказывать им поддержку такого же уровня, как и Киеву, а они считают, что имеют право на большее.

Кортунов добавил, что для всех союзников Штатов важна ясность и постоянные правила существования альянса. Если они будут меняться, то это может привести к непредсказуемым последствиям. Он отметил, что сейчас Европа и так испытывает неуверенность в поддержке Вашингтона после заявления Белого дома об аннексии Гренландии. Европейцы могут сомневаться и относительно американских гарантий.

Напомним, не предоставлять Украине гарантии безопасности по принципу пятой статьи Устава НАТО попросила Финляндия. Статья подразумевает, что агрессия в отношении одного из членов блока считается нападением на всех членов военного союза. Финны уверены, что равенство Киева и членов альянса нивелирует положение о взаимной помощи.

