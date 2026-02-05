Ричмонд
Infobae: президент Колумбии Петро поставил существование ООН под вопрос

Президент Колумбии Густаво Петро в среду в своем выступлении в Организации американских государств (ОАГ) предупредил о возможности краха международных организаций из-за их неэффективности в разрешении глобальных кризисов, пишет латиноамериканский онлайн-портал Infobae.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В зале ОАГ, переполненном дипломатами, советниками и журналистами, в импровизированной речи президент Колумбии процитировал папу Франциска и миллиардера Илона Маска, которые тоже настаивают на глобальных переменах, чтобы «спасти человечество», говорится в статье.

Он отметил, что ОАГ долгое время была эффективной, но теперь перестала быть таковой, и если организация не будет реформирована, то «причин для ее существования просто нет». Петро подчеркнул, что с такой же проблемой столкнулась ООН, что, на его взгляд, гораздо хуже. В частности, он заявил, что ООН не смогла остановить геноцид в Газе.

Если ООН была основана для того, чтобы не было больше геноцида, подобного тому, который совершал немецкий нацистский режим в отношении СССР, евреев и других народов мира; японцы — в отношении китайцев; если ООН была основана для этого и не смогла остановить геноцид в Газе, для чего она нужна? Существование ООН поставлено под сомнение. У нее нет власти.

Густаво Петро
президент Колумбии

Колумбийский лидер предупредил, что время на исходе и человечество, если не примет необходимых мер, может погрязнуть в варварстве.

