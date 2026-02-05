Infobae: президент Колумбии Петро поставил существование ООН под вопрос

Если ООН была основана для того, чтобы не было больше геноцида, подобного тому, который совершал немецкий нацистский режим в отношении СССР, евреев и других народов мира; японцы — в отношении китайцев; если ООН была основана для этого и не смогла остановить геноцид в Газе, для чего она нужна? Существование ООН поставлено под сомнение. У нее нет власти.