Экс-глава администрации Калининграда стала мэром Анапы

Для Светланы Масловой это родной город.

Бывший зампред Совета министров Крыма и экс-глава администрации Калининграда Светлана Маслова (Мухомор) избрана мэром города-курорта Анапы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета муниципалитета Вячеслава Вовк.

С 2008 по 2010 год чиновница занимала должность заместителя главы администрации Калининграда, после чего мэрию возглавила. На этом посту она проработала до августа 2012 года. По официальной версии, тогда в отставку она ушла по собственному желанию.

Маслова — уроженка Анапы. А вот училась она в Калининградском техническом институте рыбного хозяйства и промышленности по специальности «инженер-экономист».