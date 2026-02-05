Лукашенко назначил первого замкомандующего силами специальных операций

Силы специальных операций Вооруженных сил Беларуси были созданы в 2007 году. Новый высокомобильный род войск был образован на базе Воздушно-десантных войск (ВДВ) и спецназа ГРУ. Задача данного подразделения заключается в обеспечении национальной безопасности, проведении разведывательных операций, борьбе с незаконными вооруженными формированиями и выполнении контрдиверсионных мероприятий.