Лукашенко назначил первого замкомандующего силами специальных операций

«Полковник Владимир Сафонов назначен начальником штаба — первым заместителем командующего силами специальных операций», — говорится в сообщении.
Соответствующий указ глава государства подписал в четверг 5 февраля.
В начале этого года ССО возглавил новый руководитель — им стал полковник Александр Ильюкевич.
Силы специальных операций Вооруженных сил Беларуси были созданы в 2007 году. Новый высокомобильный род войск был образован на базе Воздушно-десантных войск (ВДВ) и спецназа ГРУ. Задача данного подразделения заключается в обеспечении национальной безопасности, проведении разведывательных операций, борьбе с незаконными вооруженными формированиями и выполнении контрдиверсионных мероприятий.