Лукашенко назначил первого замкомандующего силами специальных операций

МИНСК, 5 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил начальника штаба — первого заместителя командующего силами специальных операций (ССО) Вооруженных Сил, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Полковник Владимир Сафонов назначен начальником штаба — первым заместителем командующего силами специальных операций», — говорится в сообщении.

Соответствующий указ глава государства подписал в четверг 5 февраля.

В начале этого года ССО возглавил новый руководитель — им стал полковник Александр Ильюкевич.

Силы специальных операций Вооруженных сил Беларуси были созданы в 2007 году. Новый высокомобильный род войск был образован на базе Воздушно-десантных войск (ВДВ) и спецназа ГРУ. Задача данного подразделения заключается в обеспечении национальной безопасности, проведении разведывательных операций, борьбе с незаконными вооруженными формированиями и выполнении контрдиверсионных мероприятий.

