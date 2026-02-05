Axios узнал срок, на который Россия и США продлят договор о ракетах

Как выяснил Axios, стороны близки к заключению соглашения, одобрить его еще должны президенты Владимир Путин и Дональд Трамп.
Официально Москва и Вашингтон пока не сообщали о переговорах по этой теме. Срок действия договора истекает 5 февраля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в этот же день выразил сожаление в связи с отсутствием ответа от США. Президент Владимир Путин минувшей осенью предлагал продолжить соблюдать соглашение еще год, но Вашингтон не откликнулся на эту инициативу. «Если будут какие-то конструктивные ответы, конечно, мы будем вести диалог», — отметил Песков.
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III, ДСНВ, New START) — соглашение между Россией и США, в котором оговорено, как стороны должны сократить свои стратегические наступательные вооружения. Документ подписали в 2010 году в Праге президенты двух стран Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года; через десять лет его продлили еще на пять лет, больше возможности сделать это нет.
ДСНВ касается следующих категорий оружия: межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), их пусковые установки (ПУ) и заряды; баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), их ПУ и заряды; тяжелые бомбардировщики и их ядерное вооружение.
Для этих вооружений Россия и США установили следующие потолки:
- 700 штук для развернутых МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков;
- 1550 штук для зарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ядерных зарядов, которые числятся за тяжелыми бомбардировщиками;
- 800 штук для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.
Накануне срока истечения договора вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон будет работать с Россией, Китаем или любой другой страной для сокращения количества ядерного оружия в мире. Других деталей он не раскрыл.