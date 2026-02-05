Axios узнал срок, на который Россия и США продлят договор о ракетах

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III, ДСНВ, New START) — соглашение между Россией и США, в котором оговорено, как стороны должны сократить свои стратегические наступательные вооружения. Документ подписали в 2010 году в Праге президенты двух стран Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года; через десять лет его продлили еще на пять лет, больше возможности сделать это нет.