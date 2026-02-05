SCMP: в Китае отстранили от работы трех законодателей, связанных с оборонным и ядерным секторами

Согласно статье, чиновники без объяснения причин отстранены от работы во Всекитайском собрании народных представителей (ВСНП), им могут грозить дисциплинарные взыскания или уголовные обвинения. Постоянный комитет ВСНП в среду заявил, что исключил из своего состава бывшего президента Китайской академии инженерной физики 64-летнего Лю Цанли, главного инженера Китайской национальной ядерной корпорации 56-летнего Ло Ци и бывшего председателя Китайской корпорации авиационной промышленности 58-летнего Чжоу Синьминя.
Причины их исключения в заявлении ВСНП не уточняются. Кроме того, пока информации или официального заявления о том, что кто-либо из этих троих находится под следствием, не поступало.
По данным издания, Лю занимался исследованиями в области детонации, физики ударных волн и разработки ядерного оружия. Чжоу отвечал за разработку военной техники и проведение исследований, особенно в отношении производства истребителей, двигателей, навигационных систем и беспилотников. Большая часть карьеры Ло была связана с исследованиями в области ядерных энергетических установок.
Как подчеркивает SCMP, за последние три года в отношении многих высокопоставленных деятелей китайской оборонной промышленности были инициированы расследования, некоторым было предъявлено обвинение в коррупции, а несколько человек пропали без вести.
Месяцем ранее в Китае с поста заместителя председателя влиятельной Центральной военной комиссии был снят один из самых высокопоставленных военных и членов Политбюро, ближайший союзник Си Цзиньпина — генерал Чжан Юсь. Официальной причиной для этого стало «серьезное нарушение дисциплины и закона», хотя, как сообщается, его обвиняют в продаже китайских ядерных секретов Соединенным Штатам.