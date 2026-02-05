Ричмонд
SCMP: в Китае отстранили от работы трех законодателей, связанных с оборонным и ядерным секторами

Китай отстранил трех высокопоставленных руководителей оборонной промышленности, включая эксперта по ядерному оружию, от работы в национальном законодательном органе в рамках усиливающейся кампании по борьбе с коррупцией. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, чиновники без объяснения причин отстранены от работы во Всекитайском собрании народных представителей (ВСНП), им могут грозить дисциплинарные взыскания или уголовные обвинения. Постоянный комитет ВСНП в среду заявил, что исключил из своего состава бывшего президента Китайской академии инженерной физики 64-летнего Лю Цанли, главного инженера Китайской национальной ядерной корпорации 56-летнего Ло Ци и бывшего председателя Китайской корпорации авиационной промышленности 58-летнего Чжоу Синьминя.

Причины их исключения в заявлении ВСНП не уточняются. Кроме того, пока информации или официального заявления о том, что кто-либо из этих троих находится под следствием, не поступало.

SCMP обращает внимание на то, что все уволенные чиновники занимали ключевые посты в оборонной промышленности Китая, которая последние три года находится под прицелом Пекина, ведущего борьбу с коррупцией.

По данным издания, Лю занимался исследованиями в области детонации, физики ударных волн и разработки ядерного оружия. Чжоу отвечал за разработку военной техники и проведение исследований, особенно в отношении производства истребителей, двигателей, навигационных систем и беспилотников. Большая часть карьеры Ло была связана с исследованиями в области ядерных энергетических установок.

Как подчеркивает SCMP, за последние три года в отношении многих высокопоставленных деятелей китайской оборонной промышленности были инициированы расследования, некоторым было предъявлено обвинение в коррупции, а несколько человек пропали без вести.

Месяцем ранее в Китае с поста заместителя председателя влиятельной Центральной военной комиссии был снят один из самых высокопоставленных военных и членов Политбюро, ближайший союзник Си Цзиньпина — генерал Чжан Юсь. Официальной причиной для этого стало «серьезное нарушение дисциплины и закона», хотя, как сообщается, его обвиняют в продаже китайских ядерных секретов Соединенным Штатам.

