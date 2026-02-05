Лавров заявил о попадании Европы в собственную ловушку по Украине

«Я не вижу у Европы какой-либо позиции. Они попали в собственную ловушку: они заняли позицию бескомпромиссную — “стратегическое поражение России”, “Украина не может проиграть”, “Россия не может победить”, иначе “Европа потеряет лицо”», — сказал он в интервью RT, приуроченному ко Дню дипломатического работника.