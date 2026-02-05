Эксперт: у США и Ирана не осталось точек соприкосновения

Ракетная программа — это основной военный инструмент Тегерана, которым он может угрожать, как Израилю, так и монархиям Залива. От поддержки различных прокси-сил Иран тоже вряд ли откажется, поскольку создание «шиитской оси», которую в Иране называют «осью сопротивления» и давление через нее на Израиль — это один из краеугольных камней иранской внешней политики. Ну и наконец-то понятно, что они не пойдут и на изменение внутренней политики, ведь это будет означать, что власть как бы меняется изнутри и отказывается от самой себя.