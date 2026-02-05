Эксперт: у США и Ирана не осталось точек соприкосновения

Эксперт в своем телеграм-канале напомнил, что США требуют от Ирана закрытия ядерной и ракетной программ, а также полного отказа Тегерана от баллистических ракет и поддержки иранских прокси. Также американский лидер Дональд Трамп хочет, чтобы Иран смягчил внутреннюю политику — в частности, перестал жестко преследовать участников протестов и отменил для них смертные приговоры, если такие уже назначены.
Иран готов вести переговоры с США только по ядерной программе, считает аналитик. По другим пунктам Тегеран не хочет идти на уступки.
Ракетная программа — это основной военный инструмент Тегерана, которым он может угрожать, как Израилю, так и монархиям Залива. От поддержки различных прокси-сил Иран тоже вряд ли откажется, поскольку создание «шиитской оси», которую в Иране называют «осью сопротивления» и давление через нее на Израиль — это один из краеугольных камней иранской внешней политики. Ну и наконец-то понятно, что они не пойдут и на изменение внутренней политики, ведь это будет означать, что власть как бы меняется изнутри и отказывается от самой себя.
Востоковед отмечает, что вышеперечисленные позиции крайне важны для Трампа. Получается, что тем для достижения компромисса практически не осталось. Таким образом, риск начала полномасштабных боевых действий на Ближнем Востоке стал критическим, а вероятность эскалации конфликта — крайне высокой.