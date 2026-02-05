Ричмонд
Лукашенко сделал назначение в командовании силами спецопераций Беларуси

Лукашенко назначил первого замкомандующего силами специальных операций.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал назначение в командовании силами спецопераций Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента.

На должность начальника штаба — первого заместителя командующего силами специальных операций Вооруженных Сил был назначен полковник Владимир Сафонов. Соответствующий указ глава Беларуси подписал в четверг, 5 февраля.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на вбросы о внезапной проверке Вооруженных Сил Беларуси: «Что я неправильно сделал?».

Тем временем Лукашенко требует изменить освещение на улицах в Беларуси: «Чтобы загорался свет не в шесть часов вечера».

Кроме того, глава государства раскрыл, почему решил снять Александра Субботина с поста главы Витебской области.

