ABC: Мексика намерена направить гуманитарную помощь Кубе, несмотря на давление США

Комментарии Шейнбаум, согласно статье, прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что попросил власти Мексики приостановить поставки нефти на Кубу. Шейнбаум на публичном мероприятии в мексиканском штате Сонора заявила, что она не обсуждала кубинский вопрос в телефонном разговоре с Трампом в четверг. Она добавила, что правительство Мексики стремится «дипломатическим путем решить все, что связано с поставками нефти на Кубу по гуманитарным соображениям».
После захвата США президента Николаса Мадуро 3 января Венесуэла приостановила поставки нефти на Кубу, поставив остров на грань энергетического коллапса. Мексика сейчас остается основным поставщиком сырой нефти и нефтепродуктов в Гавану. Согласно последней отчетности мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex, с января по октябрь 2025 года она поставляла на Кубу около 20 000 баррелей нефти в день.
После того как госсекретарь США Марко Рубио в сентябре посетил Мехико, Хорхе Пиньон, эксперт Техасского энергетического института, который отслеживает поставки с помощью спутниковых технологий, сообщил, что этот показатель рухнул примерно до 7000 баррелей в день. В феврале 2026 года Шейнбаум уточнила, что поставки мексиканской нефти на Кубу составляют менее 1% всей добычи в стране.