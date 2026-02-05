ABC: Мексика намерена направить гуманитарную помощь Кубе, несмотря на давление США

Комментарии Шейнбаум, согласно статье, прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что попросил власти Мексики приостановить поставки нефти на Кубу. Шейнбаум на публичном мероприятии в мексиканском штате Сонора заявила, что она не обсуждала кубинский вопрос в телефонном разговоре с Трампом в четверг. Она добавила, что правительство Мексики стремится «дипломатическим путем решить все, что связано с поставками нефти на Кубу по гуманитарным соображениям».