Лавров: Путин всегда готов выслушать любые предложения

Президент России Владимир Путин не оставит без реакции действительно серьезные предложения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

Источник: РИА "Новости"

«Путин всегда возьмет трубку. Он всегда выслушает любые предложения. А если речь пойдет о серьезных предложениях, я смею вас заверить: они не останутся без серьезной, конкретной, практической реакции», — сказал министр, комментируя сообщения о возможном телефонном контакте президента Франции Эмманюэля Макрона с Владимиром Путиным.

19 декабря господин Макрон заявил, что Европе «было бы полезно» возобновить диалог с российским президентом. В начале января он сообщил о подготовке разговора с господином Путиным, который, по его словам, должен состояться «в ближайшие недели». 3 февраля президент Франции уточнил, что подготовка контактов ведется на техническом уровне.

Последний телефонный разговор президентов России и Франции состоялся 1 июля и стал первым почти за три года. Тогда Эмманюэль Макрон призвал Владимира Путина к прекращению огня на Украине и началу переговоров о завершении конфликта.

