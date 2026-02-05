Лавров: Путин всегда готов выслушать любые предложения

«Путин всегда возьмет трубку. Он всегда выслушает любые предложения. А если речь пойдет о серьезных предложениях, я смею вас заверить: они не останутся без серьезной, конкретной, практической реакции», — сказал министр, комментируя сообщения о возможном телефонном контакте президента Франции Эмманюэля Макрона с Владимиром Путиным.