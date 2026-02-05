Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туск: в 48-й пакет польской военной помощи Киеву войдет бронетанковая техника

По информации властей Польши, совокупная безвозмездная военная помощь Киеву с 2022 года составила около $5 млрд.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Польша готовит для передачи Киеву 48-й пакет военной помощи, в него войдет бронетанковая техника. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве.

«48-й [пакет военной помощи] готовится для передачи, среди прочего [в него войдет] бронетанковая техника», — сказал Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

По данным польских властей, совокупная безвозмездная военная помощь Киеву с 2022 года составила около $5 млрд.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше