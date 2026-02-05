Туск: в 48-й пакет польской военной помощи Киеву войдет бронетанковая техника

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Польша готовит для передачи Киеву 48-й пакет военной помощи, в него войдет бронетанковая техника. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве.
«48-й [пакет военной помощи] готовится для передачи, среди прочего [в него войдет] бронетанковая техника», — сказал Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.
По данным польских властей, совокупная безвозмездная военная помощь Киеву с 2022 года составила около $5 млрд.