Москалькова: бойцы ВС России рассказали о нарушении в плену Женевской конвенции

Российские военнослужащие сообщили о нарушении в плену Украиной норм Женевской конвенции. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По её словам, большинство российских пленных рассказывали, что к ним применялось насилие до тех пор, пока они не попадали в лагеря. На территории Украины пять лагерей, где содержатся российские пленные.
«И многие из них высказывали откровенные признания о нарушении норм Женевской конвенции, о насилии, о неуважительном отношении, об унижениях», — заявила Москалькова по итогам обмена с украинской стороной.
Ранее KP.RU писал, что один из жителей Курской области, незаконно удерживавшийся украинской стороной в Сумской области, не смог ответить на вопрос о своем содержании на Украине. Еще одна освобожденная жительница Курской области расплакалась, говоря о содержании на Украине.