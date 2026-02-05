Туск: Украина просит у Польши вместо МиГ технику другого типа

Украина просит у Польши самолеты других типов, кроме МиГ-29. Об этом журналистам заявил глава польского правительства Дональд Туск после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве.
Известно, что Варшава уже передала Киеву несколько партий МиГ-29. В четверг Туск выразил готовность передать ВСУ все оставшиеся МиГ-29 в обмен на беспилотные летательные аппараты украинского производства.
«Если речь идет о МиГ-29, то я знаю, что процесс идет долго, эти МиГ ожидают. Но Владимир Зеленский задал вопрос, может ли вместо МиГ быть поставлена техника другого типа», — отметил Туск.
Премьер-министр Польши заверил, что проведет консультации с военным руководством и сообщит о своем решении в понедельник, 9 февраля.
Помимо МиГ-29, на вооружении польской армии стоят истребители F-16 американского производства, южнокорейские легкие истребители FA-50, а также советские истребители-бомбардировщики Су-22, уже снятые с эксплуатации.
Ранее президент Чехии Пётр Павел пообещал поставить Украине самолёты для борьбы с дронами.