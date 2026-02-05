Тайный план посредничества: главы ОБСЕ экстренно прилетели в Москву

Швейцарский дипломат, представляющий страну-председателя в 2026 году, подчеркнул, что без прямого взаимодействия со всеми участниками конфликта достичь результата невозможно. В своем официальном заявлении в соцсети Х Иньяцио Кассис отметил: «Диалог требует участия всех сторон. Именно так ОБСЕ подтверждает свою роль платформы для диалога и готовность поддерживать усилия по достижению мира в соответствии с международным правом».