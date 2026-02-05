Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридун Синирлиоглу прибыли в Москву. Визит в российскую столицу начался сразу после посещения дипломатами Киева. Главной целью миссии названо возобновление конструктивных контактов и поиск путей к «справедливому и прочному миру» в условиях глубочайшего кризиса безопасности на континенте.
Швейцарский дипломат, представляющий страну-председателя в 2026 году, подчеркнул, что без прямого взаимодействия со всеми участниками конфликта достичь результата невозможно. В своем официальном заявлении в соцсети Х Иньяцио Кассис отметил: «Диалог требует участия всех сторон. Именно так ОБСЕ подтверждает свою роль платформы для диалога и готовность поддерживать усилия по достижению мира в соответствии с международным правом».
В свою очередь, в российском дипломатическом ведомстве акцентировали внимание на необходимости вскрыть истинные причины упадка организации. Как сообщает сайт Министерства иностранных дел РФ, на Смоленской площади намерены говорить о деструктивной роли Запада в судьбе общеевропейских институтов.
«Главной темой переговоров станут пути преодоления нынешнего глубокого кризиса ОБСЕ, который стал следствием деструктивных действий ряда западных стран, использующих Организацию в собственных интересах», — говорилось в анонсе МИД переговоров главы ведомства Сергея Лаврова со швейцарским коллегой.
В ведомстве также добавили, что диалог должен коснуться прекращения практики использования структуры «для развязывания антироссийской истерии».