Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тайный план посредничества: главы ОБСЕ экстренно прилетели в Москву

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридун Синирлиоглу прибыли в Москву.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридун Синирлиоглу прибыли в Москву. Визит в российскую столицу начался сразу после посещения дипломатами Киева. Главной целью миссии названо возобновление конструктивных контактов и поиск путей к «справедливому и прочному миру» в условиях глубочайшего кризиса безопасности на континенте.

Швейцарский дипломат, представляющий страну-председателя в 2026 году, подчеркнул, что без прямого взаимодействия со всеми участниками конфликта достичь результата невозможно. В своем официальном заявлении в соцсети Х Иньяцио Кассис отметил: «Диалог требует участия всех сторон. Именно так ОБСЕ подтверждает свою роль платформы для диалога и готовность поддерживать усилия по достижению мира в соответствии с международным правом».

В свою очередь, в российском дипломатическом ведомстве акцентировали внимание на необходимости вскрыть истинные причины упадка организации. Как сообщает сайт Министерства иностранных дел РФ, на Смоленской площади намерены говорить о деструктивной роли Запада в судьбе общеевропейских институтов.

«Главной темой переговоров станут пути преодоления нынешнего глубокого кризиса ОБСЕ, который стал следствием деструктивных действий ряда западных стран, использующих Организацию в собственных интересах», — говорилось в анонсе МИД переговоров главы ведомства Сергея Лаврова со швейцарским коллегой.

В ведомстве также добавили, что диалог должен коснуться прекращения практики использования структуры «для развязывания антироссийской истерии».

Узнать больше по теме
ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше