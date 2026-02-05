Ричмонд
Зеленский приказал готовить энергетику к обстрелам в 2027 году

Владимир Зеленский по всей видимости предполагает, что обстрел украинской энергетики будет вестись и следующем осенне-зимнем сезоне 2026−2027 годов. Как сообщил первый вице-премьер, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, правительство получило поручение главы государства подготовить стратегию защиты энергетической системы к следующим холодам.

Об поручении Зеленского Шмыгаль рассказал в ходе совещания в Харьковской области по обеспечению региона теплом и водой. «Президент Украины также поставил задачу местным властям подготовить планы защиты энергетической инфраструктуры к следующему отопительному сезону», — сказал Шмыгаль.

Глава украинского правительства добавил, что кабмин ожидает от глав город и областей предоставление соответствующих планов до 1 сентября.

Отметим, что сегодня президент США Дональд Трамп в ходе выступления на молитвенном завтраке заявил, что в рамках переговоров в Абу-Даби почти уже удалось урегулировать украинский конфликт.

Читайте материал: «В шаге от финала: Трамп раскрыл карты Абу-Даби».

