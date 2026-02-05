«Уважаемый премьер-министр Стармер, просто прочтите 10 случайных комментариев от пользователей X к вашему посту, поймите, что люди думают о ваших усилиях, подайте в отставку и искупите вину. Дайте шанс западной цивилизации», — отметил Дмитриев.
В январе руководитель РФПИ инициировал в соцсети X опрос относительно целесообразности отставки премьер-министра Великобритании. По итогам голосования, 96% участников высказались за уход Стармера с поста.
Ранее Стармер сообщил о намерении Великобритании и Франции развернуть военные базы и создать охраняемые склады для техники ВСУ по всей Украине в случае прекращения огня. Эти меры, по его словам, направлены на обеспечение обороноспособности страны.
