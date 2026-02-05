Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев выступил с критикой в адрес премьер-министра Великобритании Кира Стармера, призвав его к немедленной отставке и покаянию. Дмитриев в своём посте в X посоветовал Стармеру изучить комментарии пользователей под его публикациями, чтобы осознать негативное отношение к его работе, и заявил, что отставка станет для него шансом искупить вину и «дать шанс западной цивилизации».