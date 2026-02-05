Ричмонд
Дмитриев призвал премьера Британии подать в отставку и искупить вину

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев выступил с критикой в адрес премьер-министра Великобритании Кира Стармера, призвав его к немедленной отставке и покаянию. Дмитриев в своём посте в X посоветовал Стармеру изучить комментарии пользователей под его публикациями, чтобы осознать негативное отношение к его работе, и заявил, что отставка станет для него шансом искупить вину и «дать шанс западной цивилизации».

Источник: Life.ru

«Уважаемый премьер-министр Стармер, просто прочтите 10 случайных комментариев от пользователей X к вашему посту, поймите, что люди думают о ваших усилиях, подайте в отставку и искупите вину. Дайте шанс западной цивилизации», — отметил Дмитриев.

В январе руководитель РФПИ инициировал в соцсети X опрос относительно целесообразности отставки премьер-министра Великобритании. По итогам голосования, 96% участников высказались за уход Стармера с поста.

Ранее Стармер сообщил о намерении Великобритании и Франции развернуть военные базы и создать охраняемые склады для техники ВСУ по всей Украине в случае прекращения огня. Эти меры, по его словам, направлены на обеспечение обороноспособности страны.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

