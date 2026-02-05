Россия обеспечивает почти треть рынка удобрений Бразилии

Товарооборот двух стран превышает $9 млрд, а сотрудничество выходит за рамки сырья — от фармацевтики до ITРоссия обеспечивает почти треть всех поставок минеральных удобрений на бразильский рынок, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе визита в Бразилию. По его словам, товарооборот двух стран превышает $9 млрд и колеблется в зависимости от конъюнктуры. Россия также наращивает экспорт нефтепродуктов, а Бразилия остаётся одним из крупнейших поставщиков агропродукции в РФ. Бразилия является основным торговым партнёром России в Латинской Америке, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе визита в страну. По его словам, двусторонний товарооборот превышает $9 млрд, при этом его объёмы меняются в зависимости от рыночной ситуации. Ключевым направлением сотрудничества министр назвал поставки минеральных удобрений. «Россия является для Бразилии крупнейшим поставщиком минеральных удобрений. Мы обеспечиваем почти треть всех поставок удобрений на бразильский рынок», — отметил Решетников. Он подчеркнул, что речь идёт о широкой номенклатуре продукции, которая вносит значимый вклад в продовольственную безопасность Бразилии. В то же время Бразилия остаётся крупнейшим экспортёром агропродукции в мире и играет важную роль для российского рынка. В Россию поставляются кофе, мясо и другая агропромышленная продукция. Министр также сообщил, что в последние два года растут поставки российских нефтепродуктов в Бразилию. При этом одной из ключевых задач он назвал диверсификацию взаимной торговли. Россия готова расширять экспорт за счёт машиностроительной продукции, в том числе с возможной локализацией производства в Бразилии. Перспективными направлениями Решетников назвал фармацевтику — в составе делегации в страну прибыли представители профильных компаний — а также IT-сферу. В частности, обсуждаются решения в области информационной безопасности, систем распознавания, кибербезопасности и суверенного интернета. Для устойчивого развития торговли, по словам министра, критически важны вопросы логистики и расчётов. Эти темы обсуждаются как на уровне органов власти, так и в диалоге между бизнесом двух стран.