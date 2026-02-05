Россия и Бразилия запустят новые совместные научные конкурсы

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал ключевые направления сотрудничества двух стран — от биотехнологий до сложных исследованийРоссия и Бразилия в 2026 году запустят три новых конкурса совместных научных проектов — в биотехнологиях, геодезии, морских исследованиях и физике. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе визита в Бразилию. По его словам, страны также формируют совместную программу в области синхротронных и нейтронных исследований и расширяют академические обмены между университетами. Россия рассматривает Бразилию как одного из ключевых научных партнеров, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе визита в страну. Он выделил три основных направления сотрудничества — совместные научные конкурсы, крупные исследовательские установки и взаимодействие в сфере высшего образования. По словам министра, в настоящее время Россия и Бразилия реализуют пять конкурсов совместных научных проектов. В этом году стороны договорились о запуске еще трех. «Мы запускаем новые конкурсы в таких направлениях, как биотехнологии, геодезия, морские исследования и физика», — сказал Фальков. Он отметил, что такие конкурсы хорошо финансируются и дают ощутимый научный результат, поскольку поддерживают кооперацию исследовательских коллективов двух стран. Вторым важным направлением сотрудничества министр назвал синхротронные и нейтронные исследования. Фальков напомнил, что Россия и Бразилия начали развивать синхротронную инфраструктуру еще в 1980-е годы. Сегодня в бразильском Кампинасе работает установка четвертого поколения — синхротрон «Сириус», а в России в этом году запускается новое синхротронное кольцо в Новосибирске. По его словам, для эффективного использования таких установок необходима совместная научная программа. Третье направление сотрудничества касается высшего образования. Как отметил министр, между ведущими университетами России и Бразилии действует несколько десятков соглашений. Они предусматривают академические обмены, включая обучение бразильских студентов в российских вузах, а также реализацию совместных научных проектов.