Решетников: Россия и Бразилия обсуждают запуск прямого авиасообщения

Рост взаимного туризма сдерживают ограничения авиакомпаний, но тема прямых рейсов остается в повестке, заявил глава МинэкономразвитияРоссия и Бразилия обсуждают возможности запуска прямого авиасообщения, однако в ближайшее время прорывов ожидать не стоит. Как заявил министр экономического развития Максим Решетников, рост туризма напрямую зависит от прямых рейсов, но сейчас существуют ограничения как со стороны российских авиакомпаний, так и по инфраструктуре. При этом стороны продолжают диалог, рассчитывая, что транспортный вопрос будет решен в перспективе. Министр экономического развития России Максим Решетников в ходе визита в Бразилию заявил, что развитие туристического обмена между двумя странами напрямую связано с возможностью запуска прямых авиарейсов. По его словам, у России существуют объективные сложности с авиасообщением. Рост туризма, отметил министр, всегда связан с открытием прямых маршрутов, однако в настоящее время возможности российских авиакомпаний ограничены, в том числе по портам захода. Эти вопросы обсуждаются и с бразильской стороной — в части их готовности и технических возможностей. При этом Решетников подчеркнул, что тема прямого авиасообщения остается актуальной, хотя быстрых решений ждать не стоит. «Тема повестки точно есть. Но, наверное, мы так скромны пока в наших ожиданиях, что в ближайшее время решим», — сказал он. Министр добавил, что, несмотря на транспортные ограничения, работу по развитию взаимного туризма необходимо продолжать. В частности, Россия намерена активнее продвигать туристический потенциал на бразильском рынке и знакомить российских туристов с возможностями Бразилии. По словам Решетникова, планируются взаимные обмены и приглашения партнеров к участию в форуме «Путешествуй в Россию». Также российских туроператоров будут ориентировать на бразильское направление, чтобы расширять информированность граждан двух стран. При этом министр выразил уверенность, что «рано или поздно вопрос с транспортом все равно будет решен».