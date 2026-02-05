Time: Трамп уже давно заинтересовался Гренландией

Издание Time утверждает, что американский президент Дональд Трамп проявляет интерес к Гренландии после разведывательного брифинга в ситуационной комнате в 2018 году.
Трамп, как утверждается, пришел к выводу, что крупное присутствие США в Арктическом регионе является для Соединенных штатов стратегически важным.
Трамп неоднократно говорил, что Вашингтон хотел бы присоединить Гренландию в интересах своей безопасности. Датские, гренландские и другие политики критически отзывались о подобных высказываниях Трампа.
15 января ряд европейских государств отправили в Гренландию военнослужащих. Трамп заявил, что в отношении Дании и поддержавших ее стран будут действовать пошлины в размере 10 процентов, которые впоследствии увеличатся до 25 процентов и, как утверждается, не будут отменены до достижения соглашения о приобретении Гренландии США. Впоследствии Трамп сказал, что не планирует присоединять Гренландию военным путем, а решение относительно пошлин пересмотрел.
