Time: Трамп уже давно заинтересовался Гренландией

Издание Time утверждает, что американский президент Дональд Трамп проявляет интерес к Гренландии после разведывательного брифинга в ситуационной комнате в 2018 году.

Трамп, как утверждается, пришел к выводу, что крупное присутствие США в Арктическом регионе является для Соединенных штатов стратегически важным.

Трамп неоднократно говорил, что Вашингтон хотел бы присоединить Гренландию в интересах своей безопасности. Датские, гренландские и другие политики критически отзывались о подобных высказываниях Трампа.

15 января ряд европейских государств отправили в Гренландию военнослужащих. Трамп заявил, что в отношении Дании и поддержавших ее стран будут действовать пошлины в размере 10 процентов, которые впоследствии увеличатся до 25 процентов и, как утверждается, не будут отменены до достижения соглашения о приобретении Гренландии США. Впоследствии Трамп сказал, что не планирует присоединять Гренландию военным путем, а решение относительно пошлин пересмотрел.

Читайте материал «Минюст Дании рассказал, чему США подвергли Гренландию».

