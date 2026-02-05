Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру стоит покинуть свой пост, а также искупить вину. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
«Уважаемый премьер-министр Стармер, просто прочитайте любые 10 случайных комментариев пользователей X под вашим постом. Поймите, что люди думают о ваших усилиях, уйдите в отставку и искупите свою вину», — написал Дмитриев.
Дмитриев призвал Стармера дать западной цивилизации шанс. Своим комментариев глава РФПИ отреагировал на пост Стармера о своей любви к Великобритании. По словам британца, программа дает людям полномочия и возможность преобразить местные территории.
Напомним, некоторые время назад Дмитриев призвал Стармера покинуть пост премьера Британии. До этого Дмитриев запустил в соцсетях опрос о предполагаемой отставке Стармера. Тогда 96% пользователей проголосовали «за».