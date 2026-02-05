Ричмонд
Россия и Бразилия сочли важной задачу предотвращения гонки вооружений в космосе

Россия и Бразилия настаивают на выработке международного документа об отказе гонки вооружений в космосе.

Источник: Комсомольская правда

Россия и Бразилия совместно заявили о необходимости срочно не допустить милитаризации космоса. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам заседания комиссии высокого уровня в Бразилии.

«Сопредседатели КВУ акцентировали важность и неотложность задачи предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. Выразили поддержку выработке международного юридически обязывающего инструмента с запретом на размещение в космосе оружия любого вида», — указывается в совместном документе по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина.

Такой документ должен будет запретить и применение силы против космических объектов. Этот вопрос стороны обсудили в рамках первого за 11 лет заседания двусторонней комиссии. Российский премьер-министр прибыл с рабочим визитом в Бразилиа 5 февраля 2026 года. После встречи с почетным караулом он сразу приступил к участию в заседании.

