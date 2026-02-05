«Искупите вину»: Дмитриев призвал Стармера к отставке

Политический кризис в Лондоне обострился после того, как Кир Стармер был вынужден официально извиниться за назначение лейбориста Питера Мандельсона послом в США в феврале 2025 года. Проверки выявили связи дипломата с американским финансистом-педофилом Эпштейном еще до его вступления в должность, однако назначение все равно состоялось. В сентябре того же года Мандельсон был со скандалом уволен.