Лавров предупредил Армению об опасности сближения с Западом

«Разъяснена опасность сближения с Западом в ущерб сотрудничеству с традиционными союзниками», — подчеркнули в министерстве.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что страна, скорее всего, покинет ОДКБ. Он отметил, что такой исход вероятнее, чем разморозка членства.
