Туск: Украина просит у Польши самолеты других типов, кроме устаревших

Украина просит у Польши истребители более современных типов, а не только оставшиеся советские МиГ-29. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.
«Если речь идет о МиГ-29, то я знаю, что процесс идет долго… Но Владимир Зеленский задал вопрос, может ли вместо МиГ быть поставлена техника другого типа», — сказал Туск в эфире Польского телевидения.
Ранее Польша уже передала Украине несколько партий самолётов МиГ-29. В четверг Туск заявил, что готов отдать и оставшиеся, если Украина предоставит взамен свои ударные дроны.
Польский премьер не назвал конкретные типы самолётов, о которых идёт речь. ВВС Польши, помимо МиГ-29, имеют на вооружении американские F-16, южнокорейские FA-50 и советские Су-22 (последние сняты с вооружения).
Туск пообещал вернуться к теме после консультаций с командованием.