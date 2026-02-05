Ричмонд
Туск: Украина просит у Польши самолеты других типов, кроме устаревших

Украина просит у Польши истребители более современных типов, а не только оставшиеся советские МиГ-29.

Украина просит у Польши истребители более современных типов, а не только оставшиеся советские МиГ-29. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.

«Если речь идет о МиГ-29, то я знаю, что процесс идет долго… Но Владимир Зеленский задал вопрос, может ли вместо МиГ быть поставлена техника другого типа», — сказал Туск в эфире Польского телевидения.

Ранее Польша уже передала Украине несколько партий самолётов МиГ-29. В четверг Туск заявил, что готов отдать и оставшиеся, если Украина предоставит взамен свои ударные дроны.

Польский премьер не назвал конкретные типы самолётов, о которых идёт речь. ВВС Польши, помимо МиГ-29, имеют на вооружении американские F-16, южнокорейские FA-50 и советские Су-22 (последние сняты с вооружения).

Туск пообещал вернуться к теме после консультаций с командованием.

