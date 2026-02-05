Лавров: Некоторые лидеры Европы контактируют с Россией «подпольно»

Некоторые лидеры европейских стран продолжают «подпольно» вести диалог с российской стороной. Об этом в четверг, 5 февраля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Рику Санчесу.
— Не буду скрывать, у нас есть контакты с некоторыми из лидеров Европы. Они и звонят, просят об этих разговорах не объявлять. Некоторые даже здесь появляются и так подпольно контактируют, — отметил политик в интервью RT.
По его словам, инициаторами подобных контактов выступают именно представители европейских государств. При этом содержание бесед никак не отличается от публичных заявлений политиков.
По словам ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Федорова, Франция хочет стать полноценным участником переговоров по урегулированию украинского конфликта. Именно с этой целью президент страны Эммануэль Макрон планирует позвонить российскому коллеге Владимиру Путину.
2 февраля министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выступил за установление прямого канала связи между Европой и Россией. Он подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы европейские столицы могли напрямую отстаивать свои интересы.