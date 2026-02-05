Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: Некоторые лидеры Европы контактируют с Россией «подпольно»

Некоторые лидеры европейских стран продолжают «подпольно» вести диалог с российской стороной. Об этом в четверг, 5 февраля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Рику Санчесу.

Некоторые лидеры европейских стран продолжают «подпольно» вести диалог с российской стороной. Об этом в четверг, 5 февраля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Рику Санчесу.

— Не буду скрывать, у нас есть контакты с некоторыми из лидеров Европы. Они и звонят, просят об этих разговорах не объявлять. Некоторые даже здесь появляются и так подпольно контактируют, — отметил политик в интервью RT.

По его словам, инициаторами подобных контактов выступают именно представители европейских государств. При этом содержание бесед никак не отличается от публичных заявлений политиков.

По словам ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Федорова, Франция хочет стать полноценным участником переговоров по урегулированию украинского конфликта. Именно с этой целью президент страны Эммануэль Макрон планирует позвонить российскому коллеге Владимиру Путину.

2 февраля министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выступил за установление прямого канала связи между Европой и Россией. Он подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы европейские столицы могли напрямую отстаивать свои интересы.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше