Россия предложила Бразилии сотрудничество в сфере беспилотных технологий

Речь идёт о транспорте, сельском хозяйстве и совместных разработкахРоссия предложила Бразилии сотрудничество в области беспилотных технологий. Как заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин, у страны «одно из самых передовых законодательств в мире» в этой сфере. Москва готова делиться прикладными решениями и обсуждать совместные подходы к регулированию, в том числе на международных площадках. По словам министра, бразильских коллег интересуют «беспилотные технологии в сельском хозяйстве, аэродроны», а также «беспилотные электрички» и «роверы-доставщики». Он отметил, что российские компании «в принципе готовы создавать совместные производства» и рассчитывают договориться о подходах к законодательству уже в апреле.