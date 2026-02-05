Ричмонд
Россия предложила Бразилии сотрудничество в сфере беспилотных технологий

Речь идёт о транспорте, сельском хозяйстве и совместных разработках.

Россия предложила Бразилии сотрудничество в области беспилотных технологий. Как заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин, у страны «одно из самых передовых законодательств в мире» в этой сфере. Москва готова делиться прикладными решениями и обсуждать совместные подходы к регулированию, в том числе на международных площадках.

По словам министра, бразильских коллег интересуют «беспилотные технологии в сельском хозяйстве, аэродроны», а также «беспилотные электрички» и «роверы-доставщики». Он отметил, что российские компании «в принципе готовы создавать совместные производства» и рассчитывают договориться о подходах к законодательству уже в апреле.

