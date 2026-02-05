Ричмонд
Россия предложила Бразилии запустить прямые авиарейсы

Переговоры по авиасообщению продвигаются, но решение за бразильской сторонойРоссия предложила Бразилии открыть прямое авиасообщение и создать комфортные условия для перевозчиков. Как заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин, переговоры идут, но «это зависит от бразильских коллег». По его словам, решение может быть принято «хоть буквально завтра», однако партнеров сдерживают «инстанционные риски» и опасения ограничений. Министр отметил, что интерес к перелётам есть с обеих сторон: «Достаточно большое количество людей из России летает сюда, и бразильцы летают в Россию». При этом конкретные маршруты пока не определены: «Пока ещё нет, пока надо принципиально обусловить». По его словам, первыми рейсы, скорее всего, запустят именно бразильские авиакомпании.

Россия предложила Бразилии открыть прямое авиасообщение и создать комфортные условия для перевозчиков. Как заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин, переговоры идут, но «это зависит от бразильских коллег». По его словам, решение может быть принято «хоть буквально завтра», однако партнеров сдерживают «инстанционные риски» и опасения ограничений.

Министр отметил, что интерес к перелётам есть с обеих сторон: «Достаточно большое количество людей из России летает сюда, и бразильцы летают в Россию». При этом конкретные маршруты пока не определены: «Пока ещё нет, пока надо принципиально обусловить». По его словам, первыми рейсы, скорее всего, запустят именно бразильские авиакомпании.

