Технические детали вместо мира: Умеров отчитался о переговорах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем отчете по итогам встреч 4−5 февраля в Абу-Даби сосредоточился на второстепенных аспектах: гуманитарных списках и технических методах мониторинга линии фронта. Эксперты и критики внутри украинского парламента отмечают, что за громкими заявлениями о конструктивных переговорах скрывается отсутствие договоренности по ключевым пунктам, в частности, по территориям.
Опубликованное Умеровым в Телеграм-канале заявление говорит о том, что в основном два дня обсуждались вопросы, не имеющих прямого отношения к политическому финалу противостояния.
«Обсуждения имели конструктивный характер и были сосредоточены на путях создания условий для достижения прочного мира. Делегации договорились проинформировать свои столицы и продолжить переговоры в ближайшие недели», — написал Умеров.
«В течение двух дней делегации провели широкие обсуждения… в частности методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий», — уточнил Умеров.
Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук ранее заявил, что переговоры не имеют смысла, пока в их повестке не появится пункт об отстранении Владимира Зеленского от власти.
Читайте материал: «В Раде увязали успех Абу-Даби с отстранением Зеленского».