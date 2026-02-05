Технические детали вместо мира: Умеров отчитался о переговорах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем отчете по итогам встреч 4−5 февраля в Абу-Даби сосредоточился на второстепенных аспектах: гуманитарных списках и технических методах мониторинга линии фронта. Эксперты и критики внутри украинского парламента отмечают, что за громкими заявлениями о конструктивных переговорах скрывается отсутствие договоренности по ключевым пунктам, в частности, по территориям.