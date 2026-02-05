Уиткофф: Переговоры в Абу-Даби были нацелены на установление прочного мира

Как отметил Уиткофф, Россия и Украина в Абу-Даби обсудили способы реализации прекращения огня и мониторинга остановки боевых действий. Встречи прошли конструктивно.
«Переговоры носили конструктивный характер и были сосредоточены на создании условий для прочного мира», — говорится в заявлении, выложенном Уиткоффом.
Он также отметил, что контакты между военными США и России, о возобновлении которых договорились в ОАЭ, «имеют решающее значение для достижения и поддержания мира».
Ранее сегодня Минобороны России информировало о состоявшемся обмене военнопленными. В рамках этой операции российская сторона приняла 157 своих военнослужащих, в то время как Украине были переданы 157 военнопленных из состава ВСУ. По словам спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, договорённости об обмене удалось достичь на переговорах в Абу-Даби.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.