Уиткофф: Переговоры в Абу-Даби были нацелены на установление прочного мира

Ранее сегодня Минобороны России информировало о состоявшемся обмене военнопленными. В рамках этой операции российская сторона приняла 157 своих военнослужащих, в то время как Украине были переданы 157 военнопленных из состава ВСУ. По словам спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, договорённости об обмене удалось достичь на переговорах в Абу-Даби.