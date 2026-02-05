Ричмонд
Лавров рассказал о звонке бывшего президента Украины Путину: что они обсуждали

Лавров рассказал о звонке Кучмы Путину во время оранжевой революции.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT рассказал, что президент Украины Леонид Кучма во время «оранжевой революции» звонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и спрашивал, что ему делать. Соответствующий текст и видео размещены на сайте ведомства.

Министр отметил, что во время первого «майдана», первого госпереворота в 2004 году на Украине, у президента Кучмы были хорошие отношения с Путиным, они откровенно обсуждали любые вопросы.

«Я присутствовал при телефонном разговоре, когда в кабинете у Президента России В. В. Путина раздался звонок. Звонил его украинский коллега, который сказал, что Запад вывел на площадь Независимости тысячи людей», — вспомнил дипломат.

По словам Лаврова, Кучма сообщил тогда, что в руках у протестующих было оружие и спросил российского президента, как ему поступить.

Путин ответил, что если ими нарушается закон, то на Украине имеется конституция и одобренные в Верховной раде схемы, как бороться с такого рода нарушениями.

Как писал сайт KP.RU, ранее Лавров, комментируя примеры доброй воли со стороны Москвы, в том числе и энергетическое перемирие с Украиной в 2025 году, когда Киев нарушал договоренности, указал, что совесть России чиста, а ее терпение не безгранично. По его словам, надо знать русский характер по пословице «семь раз отмерь, один раз отрежь». Россия очень долго отмеряла и делала из этого выводы, добавил дипломат.

