Как писал сайт KP.RU, ранее Лавров, комментируя примеры доброй воли со стороны Москвы, в том числе и энергетическое перемирие с Украиной в 2025 году, когда Киев нарушал договоренности, указал, что совесть России чиста, а ее терпение не безгранично. По его словам, надо знать русский характер по пословице «семь раз отмерь, один раз отрежь». Россия очень долго отмеряла и делала из этого выводы, добавил дипломат.