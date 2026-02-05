Ричмонд
США разорвали контакты со спикером Сейма Польши, так как он оскорбил Трампа

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты приняли решение прекратить любое взаимодействие с маршалом (спикером) Сейма Польши Влодзимежем Чажастым. Поводом для этого послужили высказанные им оскорбления в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом проинформировал американский посол в Варшаве Том Роуз.

Дипломат сообщил в социальной сети X*, что с текущего момента американская сторона отказывается от любых официальных отношений, контактов или общения с главой Сейма. Роуз охарактеризовал высказывания Чажастого как возмутительные и неспровоцированные оскорбления.

По мнению посла, позиция спикера стала серьезным препятствием для развития продуктивного взаимодействия Вашингтона с правительством премьер-министра Польши Дональда Туска.

Том Роуз подчеркнул, что американская администрация не допустит нанесения ущерба двусторонним отношениям или проявления неуважения к президенту Трампу, отметив его значительный вклад в поддержку Польши и польского народа.

Ранее Чажастый отказался поддержать инициативу спикеров Палаты представителей Конгресса США и Кнессета Израиля о выдвижении Дональда Трампа в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

