США разорвали контакты со спикером Сейма Польши, так как он оскорбил Трампа

Соединенные Штаты приняли решение прекратить любое взаимодействие с маршалом (спикером) Сейма Польши Влодзимежем Чажастым. Поводом для этого послужили высказанные им оскорбления в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом проинформировал американский посол в Варшаве Том Роуз.