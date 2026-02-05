Уиткофф: переговоры в Абу-Даби были нацелены на достижение мира

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил о завершении переговоров по Украине, в которых участвовали американские, российские и украинские дипломаты. По его словам, встреча прошла конструктивно, и стороны обсуждали условия для прочного мира.
«Делегации США, Украины и РФ провели в Абу-Даби вторую трёхстороннюю встречу… Переговоры носили конструктивный характер и были сосредоточены на создании условий для прочного мира», — написал Уиткофф в соцсети X.
Этот раунд переговоров стал уже вторым за последние две недели. В конце января представители трёх стран также встречались в столице ОАЭ для обсуждения практических вопросов, включая возможный обмен заключёнными.
Ранее о прогрессе на переговорах по Украине заявлял и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.