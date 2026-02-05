Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф: переговоры в Абу-Даби были нацелены на достижение мира

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил о завершении переговоров по Украине, в которых участвовали американские, российские и украинские дипломаты.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил о завершении переговоров по Украине, в которых участвовали американские, российские и украинские дипломаты. По его словам, встреча прошла конструктивно, и стороны обсуждали условия для прочного мира.

«Делегации США, Украины и РФ провели в Абу-Даби вторую трёхстороннюю встречу… Переговоры носили конструктивный характер и были сосредоточены на создании условий для прочного мира», — написал Уиткофф в соцсети X.

Этот раунд переговоров стал уже вторым за последние две недели. В конце января представители трёх стран также встречались в столице ОАЭ для обсуждения практических вопросов, включая возможный обмен заключёнными.

Ранее о прогрессе на переговорах по Украине заявлял и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше