Лавров рассказал о подпольных контактах с Европой

«Это жалкая дипломатия. Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, то позвони. Президент России всегда возьмет трубку, выслушает любые предложения, а если речь пойдет о серьезных предложениях, то они не останутся без практической реакции», — отметил Лавров, оценивая слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он «когда-то» может позвонить Путину.