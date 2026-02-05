Ричмонд
Лавров рассказал о подпольных контактах с Европой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о существовании негласных каналов связи с европейским руководством, представители которого стремятся скрыть факт диалога с Кремлем.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о существовании негласных каналов связи с европейским руководством, представители которого стремятся скрыть факт диалога с Кремлем. В интервью телеканалу RT глава ведомства подчеркнул, что ряд лидеров ЕС предпочитают «подпольные» контакты официальным встречам, опасаясь публичной огласки.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что западные политики оказались в ловушке собственной бескомпромиссной линии на «стратегическое поражение» России и теперь ищут способы сохранить лицо. В беседе с ведущим Риком Санчесом министр раскрыл специфику этих обращений: «У нас есть контакты с некоторыми европейскими лидерами. Они звонят и просят не объявлять об этих разговорах. Некоторые появляются здесь и “подпольно” контактируют».

Особое внимание Лавров уделил неопределенной позиции Елисейского дворца. Глава МИД призвал западных коллег к более решительным и конкретным действиям, если они действительно заинтересованы в урегулировании.

«Это жалкая дипломатия. Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, то позвони. Президент России всегда возьмет трубку, выслушает любые предложения, а если речь пойдет о серьезных предложениях, то они не останутся без практической реакции», — отметил Лавров, оценивая слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он «когда-то» может позвонить Путину.

Накануне агентство Reuters сообщало о секретном визите в Москву дипломатического советника президента Франции Эммануэля Бонна. При этом ни Кремль, ни Париж официально не подтвердили эту информацию.

