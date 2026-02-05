Лавров: Мерц готовит Германию к войне

— Там нарастает фронда и желание не позволить Германии в очередной раз подмять под себя всех остальных, тем более, что это «возрождение ФРГ» открыто увязывается Фридрихом Мерцем и его правительством с ее милитаризацией, подготовкой к войне, — высказался Лавров в интервью телеканалу RT.