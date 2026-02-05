Ричмонд
Лавров: Мерц готовит Германию к войне

Канцлер Германии Фридрих Мерц и правительство открыто связывают «возрождение ФРГ» с ее милитаризацией и подготовкой к войне. Об этом в четверг, 5 февраля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам дипломата, одновременно с ослаблением евроатлантических структур Германия стала «поднимать голову», что начало вызывать тревогу не только в России, но и во многих странах Евросоюза (ЕС).

— Там нарастает фронда и желание не позволить Германии в очередной раз подмять под себя всех остальных, тем более, что это «возрождение ФРГ» открыто увязывается Фридрихом Мерцем и его правительством с ее милитаризацией, подготовкой к войне, — высказался Лавров в интервью телеканалу RT.

20 января в связи с антироссийскими заявлениями Фридриха Мерца Сергей Лавров отметил опасность самонадеянности руководства Германии, подчеркнув, что история уже не раз показывала, к каким последствиям приводил такой подход. По словам дипломата, мысль о нанесении России стратегического поражения по-прежнему сохраняется в мышлении и планах прежде всего европейских политиков.

