Уиткофф сообщил, что переговоры в Абу-Даби прошли конструктивно

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф охарактеризовал как конструктивные трехсторонние переговоры по урегулированию украинского кризиса, состоявшиеся в Абу-Даби. Соответствующее заявление чиновник опубликовал в социальной сети X*.
Согласно сообщению Уиткоффа, делегации Соединенных Штатов, Российской Федерации и Украины провели вторую встречу в данном формате. Основной целью консультаций является продвижение усилий, направленных на прекращение конфликта на Украине.
Спецпредставитель подчеркнул, что переговорный процесс был сосредоточен на выработке условий, необходимых для достижения устойчивого и долгосрочного мира.
«Переговоры носили конструктивный характер и были сосредоточены на создании условий для прочного мира», — отметил он.
Ранее в Кремле подчеркнули, что подводить итоги трехсторонних переговоров в ОАЭ еще рано, так как они продолжаются.
