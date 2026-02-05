Ричмонд
Уиткофф сообщил, что переговоры в Абу-Даби прошли конструктивно

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф охарактеризовал как конструктивные трехсторонние переговоры по урегулированию украинского кризиса, состоявшиеся в Абу-Даби.

Источник: Аргументы и факты

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф охарактеризовал как конструктивные трехсторонние переговоры по урегулированию украинского кризиса, состоявшиеся в Абу-Даби. Соответствующее заявление чиновник опубликовал в социальной сети X*.

Согласно сообщению Уиткоффа, делегации Соединенных Штатов, Российской Федерации и Украины провели вторую встречу в данном формате. Основной целью консультаций является продвижение усилий, направленных на прекращение конфликта на Украине.

Спецпредставитель подчеркнул, что переговорный процесс был сосредоточен на выработке условий, необходимых для достижения устойчивого и долгосрочного мира.

«Переговоры носили конструктивный характер и были сосредоточены на создании условий для прочного мира», — отметил он.

Ранее в Кремле подчеркнули, что подводить итоги трехсторонних переговоров в ОАЭ еще рано, так как они продолжаются.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

