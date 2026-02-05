Мишустин принял участие в российско-бразильском бизнес-форуме

Организаторами форума выступили советы предпринимателей Россия — Бразилия и Бразилия — Россия, МИД Бразилии и бразильское агентство по развитию экспорта ApexBrasil. Участники бизнес-форума обсудят вопросы укрепления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия двух стран. Дискуссии будут посвящены расширению торговли, логистики и платежей, инструментов поощрения и защиты инвестиций, вопросам устойчивого земледелия, поставок продовольствия, инноваций в области промышленности, энергетики и фармацевтики. Программа форума включает три тематические панельные сессии с участием профильных федеральных министров России и Бразилии, а также переговоры по линии крупного и среднего бизнеса, руководителей государственных, дипломатических и общественных структур обеих стран.