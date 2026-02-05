Захарова назвала клеветой вброс об атаке связанных с РФ хакеров перед ОИ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опровергла утверждения итальянского внешнеполитического ведомства о причастности российских хакеров к атакам на олимпийские объекты в Италии, назвав их клеветой.
«Если подобные заявления делаются без доказательств, они называются клеветой», — подчеркнула Захарова.
5 февраля итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни сообщил о зафиксированных кибератаках, якобы совершенных из России, в преддверии запланированных Олимпийских игр.
Олимпиада будет проходить с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д Ампеццо. Открытие олимпийских игр состоится 6 февраля в 22:00 по московскому времени.
