В Госдуме назвали ахинеей слова Зеленского о потере независимости Украины

— Нынешняя Украина демонстрирует независимость разве что от здравого смысла, а также полную политическую и финансовую зависимость от Запада. Зеленский несет политическую ахинею, так как невозможно потерять то, что давно уже отдано от откуп западным кураторам, — высказался он.