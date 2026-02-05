Слова украинского лидера Владимира Зеленского о потере независимости страны — это политическая ахинея, так как государство уже давно отдано от откуп Западу. Об этом в четверг, 5 февраля, высказался депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
— Нынешняя Украина демонстрирует независимость разве что от здравого смысла, а также полную политическую и финансовую зависимость от Запада. Зеленский несет политическую ахинею, так как невозможно потерять то, что давно уже отдано от откуп западным кураторам, — высказался он.
Парламентарий добавил, что украинский народ давно потерял независимость страны. И виноваты в этом такие люди как Зеленский, передает агентство РИА Новости.
До этого украинский глава отметил, что после окончания спецоперации Украина перейдет от мобилизационной модели войск к контрактной, создав для военнослужащих конкурентные зарплаты.
Зеленский на фоне неудач Вооруженных сил Украины на фронте также заявил, что Украина при поражении в конфликте с Россией «потеряет независимость». По словам украинского лидера, он «надеется» на прекращение военных действий через год.