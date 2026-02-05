«Историю на Западе учат плохо»: Лавров рассказал, что Мерц готовит Германию к войне

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц плохо учил историю и стал вновь готовить Германию к войне.
«Историю на Западе учат плохо, мы это видим. Особенно в Германии… когда Фридрих Мерц пришел на этот пост — он сделал очень яркие заявления, которые наводят на серьезные мысли», — отметил дипломат.
Лавров напомнил, что действующий немецкий канцлер снял конституционные ограничения на расходы на военные нужды. Как отметил министр, затем Мерц заявил, что это все необходимо для того, чтобы Германия вновь стала главной военной силой в Европе.
Это отражает его менталитет и то направление, в котором идут его мысли. И на практике то, что делает канцлер ФРГ является подготовкой к войне, констатировал глава ведомства.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД РФ резко прокомментировал заявления Мерца, напомнив о исторических последствиях «самонадеянности германского руководства». Кроме того, особую критику у Лаврова вызвало сравнение, в котором канцлер заявил, что недопустимо позволить России «получить свое по Украине», так как это было бы равнозначно «миротворчеству Гитлера».