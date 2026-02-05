«Историю на Западе учат плохо»: Лавров рассказал, что Мерц готовит Германию к войне

Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД РФ резко прокомментировал заявления Мерца, напомнив о исторических последствиях «самонадеянности германского руководства». Кроме того, особую критику у Лаврова вызвало сравнение, в котором канцлер заявил, что недопустимо позволить России «получить свое по Украине», так как это было бы равнозначно «миротворчеству Гитлера».