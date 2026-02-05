Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Историю на Западе учат плохо»: Лавров рассказал, что Мерц готовит Германию к войне

Лавров: Канцлер Мерц ведет подготовку Германии к войне.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц плохо учил историю и стал вновь готовить Германию к войне.

«Историю на Западе учат плохо, мы это видим. Особенно в Германии… когда Фридрих Мерц пришел на этот пост — он сделал очень яркие заявления, которые наводят на серьезные мысли», — отметил дипломат.

Лавров напомнил, что действующий немецкий канцлер снял конституционные ограничения на расходы на военные нужды. Как отметил министр, затем Мерц заявил, что это все необходимо для того, чтобы Германия вновь стала главной военной силой в Европе.

Это отражает его менталитет и то направление, в котором идут его мысли. И на практике то, что делает канцлер ФРГ является подготовкой к войне, констатировал глава ведомства.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД РФ резко прокомментировал заявления Мерца, напомнив о исторических последствиях «самонадеянности германского руководства». Кроме того, особую критику у Лаврова вызвало сравнение, в котором канцлер заявил, что недопустимо позволить России «получить свое по Украине», так как это было бы равнозначно «миротворчеству Гитлера».

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше