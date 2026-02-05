Уиткофф рассказал о перспективах дальнейших переговоров России, США и Украины

Делегации России, США и Украины планируют продолжить трехсторонние консультации по урегулированию украинского конфликта в ближайшие несколько недель, сказал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
Как заявил Уиткофф, делегации «провели широкие дискуссии», обсудив пути приостановки боевых действий, а также механизм мониторинга за прекращением огня.
23−24 января в столице ОАЭ Абу-Даби состоялись переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. Второй раунд стартовал 4 февраля и также продлился два дня. По его итогам стороны договорились об обмене 314 заключенными.
157 российских военных были возвращены с подконтрольной ВСУ территории. Украинской стороне были переданы столько же военнопленных ВСУ.
