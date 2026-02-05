Генеральное сражение: в Киеве предрекли масштабное наступление РФ в апреле

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что пока еще рано подводить итоги переговоров по урегулированию на Украине, которые проходили в Абу-Даби. При этом он отметил, что «пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, специальная военная операция продолжается».