Следующий раунд переговоров по Украине, вероятно, состоится в США, заявил Зеленский

«Из того, что можно уже сказать, следующие встречи планируются в ближайшее время. Вероятно, в Америке», — сказал глава киевского режима.
Также Зеленский отметил, что Киев готов «к любым рабочим форматам, которые могут реально приблизить мир и сделать его надёжным».
Ранее спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф сообщил, что переговоры России, Украины и США в Абу-Даби прошли конструктивно. По его словам, участники обсудили способы реализации прекращения огня и мониторинга остановки боевых действий.
