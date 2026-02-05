Трамп: США готовы защищать базу на острове Диего-Гарсия военным путем

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что при необходимости США готовы военным путем защищать сохранение базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.
По словам Дональда Трампа, многие люди считают сделку о передаче суверенитета над архипелагом Чагос Маврикию лучшей из возможных.
«Однако, если в будущем соглашение об аренде будет расторгнуто или кто-либо станет угрожать или представлять опасность для операций и сил США на нашей базе, я сохраняю за собой право обеспечить военную безопасность и укрепить американское присутствие на Диего-Гарсии», — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.
Ранее Дональд Трамп заявил о рекордном уровне набора в армию США.