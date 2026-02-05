Ричмонд
Захарова назвала клеветой обвинения Италии в кибератаках на объекты ОИ-2026

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала клеветой заявления властей Италии о якобы связанных с РФ хакерских атаках на объекты Олимпийских игр. Итальянская сторона заявляла, что предотвратила серию DDoS-атак «хактивистов», называющих себя NoName 057. Русские злоумышленники якобы пытались нарушить работу сайтов Олимпиады Милан—Кортина и ряда отелей в Кортина-д’Ампеццо.

Источник: Life.ru

«Если подобные заявления делаются без доказательств, они называются клеветой», — приводит РИА «Новости» слова Захаровой.

Ранее сообщалось, что организаторы церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Италии были вынуждены запустить акцию «два по цене одного» из-за низкого спроса на билеты. Для получения скидки необходимо было использовать специальный промокод при покупке. Стоимость билетов на открытие, которое пройдёт 6 февраля на миланском стадионе «Сан-Сиро», варьируется от 260 до 2026 евро.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

