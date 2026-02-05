Захарова назвала клеветой обвинения Италии в кибератаках на объекты ОИ-2026

Ранее сообщалось, что организаторы церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Италии были вынуждены запустить акцию «два по цене одного» из-за низкого спроса на билеты. Для получения скидки необходимо было использовать специальный промокод при покупке. Стоимость билетов на открытие, которое пройдёт 6 февраля на миланском стадионе «Сан-Сиро», варьируется от 260 до 2026 евро.