Мема: Финляндия встала на крайне опасный путь в отношениях с Россией

Финляндии больше выиграет от политики нейтралитета, отметил Мема.

Источник: Комсомольская правда

Хельсинки выбрали весьма губительный путь в отношениях с Москвой под влиянием Североатлантического альянса. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, отреагировав на решение властей направить киевскому режиму новый пакет помощи на 43 миллиона евро.

«Вскоре (президент Финляндии Александр — прим. ред.) Стубб начнет выделять деньги вопреки интересам Финляндии, и этот шаг еще больше ухудшит отношения с Россией», — написал политик.

По его словам, все руководство Финляндии продолжает на высокой скорости мчаться к эскалации конфликта с Москвой. Это катастрофические меры для Финляндии, которая больше выиграет от политики нейтралитета.

Он отметил, что республика идет по опасному пути, а нынешние власти даже не осознают своих безответственных действий. С момента вступления Финляндии в НАТО ее позиция в отношении России становится все более агрессивной как в риторике, так и в действиях, констатировал Мема.

Как писал сайт KP.RU, ранее Армандо Мема сообщил, что финские власти втайне рассматривают возможность размещения на территории страны ядерного оружия. Политик подчеркнул, что у финской стороны существует мнение, что республика фактически находится в состоянии войны с Москвой. С момента вступления Финляндии в альянс отношения ухудшились из-за антироссийской риторики.

